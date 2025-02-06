شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 8 مساء اليوم.. أمطار ورياح نشطة على أجزاء من عسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، من هطول أمطار على منطقة عسير، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على مدينة أبها، ومحافظتي أحد رفيدة، وخميس مشيط.

إضافة إلى الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساء.

رياح شديدة السرعة

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، أن تتأثر أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية برياح شديدة السرعة، تؤدي إلى عواصف ترابية وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية.



البحر الأحمر

كما لا يُستبعد هطول أمطار خفيفة وتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الباحة، عسير وجازان.

الرياح السطحية: شمالية غربية بسرعة 20-55 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى أكثر من 55 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، كذلك باتجاه مضيق باب المندب.



حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج.

الخليج العربي

الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 20-45 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 55 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين يصل الى أعلى من مترين ونصف على الجزء الشمالي.

حالة البحر: متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي.