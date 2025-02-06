شكرا لقرائتكم خبر وجهة الخليج الأولى.. استمتع بتجربة لا مثيل لها في سافوي شرم الشيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة تهدف إلى دعم وتعزيز القطاع السياحي، تواصل فنادق ومنتجعات سافوي شرم الشيخ ترسيخ مكانتها كوجهة فاخرة للزوار من المملكة العربية السعودية ودول الخليج. تقدم المجموعة للضيوف تجربة إقامة استثنائية تجمع بين الفخامة، الخصوصية، والخدمات المتميزة، مما يجعلها الخيار الأمثل للمسافرين الباحثين عن الراحة والرفاهية.

وتقدم المجموعة خدمات حصرية تضمن للضيوف إقامة مريحة وممتعة. تشمل هذه الخدمات فيلات رويال سافوي التي تتميز بمسابح خاصة وخدمات حصرية، مما يجعلها الخيار المثالي للعائلات الخليجية الباحثة عن الخصوصية والراحة. كما تضم المجموعة فنادق راقية مثل رويال سافوي، المصنف كأفضل فندق في شرم الشيخ، وفندق سافوي العائلي الفاخر، بالإضافة إلى منتجعي سييرا وجراند أواسيز الشاملين كليًا، لضمان توفير تجربة فاخرة لجميع الزوار.

بالإضافة إلى ذلك، تمتلك المجموعة "ساحة سوهو"، أكبر مركز ترفيهي في شرم الشيخ، الذي يقدم مجموعة متنوعة من المطاعم، والمحلات التجارية، والعروض الحية، والمرافق المخصصة للعائلات، مما يجعله وجهة مثالية للاستمتاع بأوقات ممتعة في قلب المدينة.

وتحظى فنادق المجموعة بشعبية كبيرة بين زوار منطقة الخليج، بفضل ما تقدمه من قوائم طعام حلال، مسابح خاصة، خدمات ضيافة عربية أصيلة، وتجارب ترفيهية استثنائية. كما تتميز بموقعها المميز على سواحل البحر الأحمر، مما يتيح للضيوف فرصة لا مثيل لها للاستمتاع بجمال الطبيعة والأنشطة البحرية.

وفي إطار التزامها بأعلى معايير الضيافة، تواصل مجموعة سافوي تعزيز مكانتها كوجهة فندقية رائدة، حيث تسعى دائمًا لتقديم تجربة إقامة راقية تتناسب مع تطلعات الزوار من الخليج والعالم.