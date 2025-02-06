شكرا لقرائتكم خبر تنافسية المؤثرين لجائزة الجمهور لأفضل محتوى رقمي .. ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جذبت جائزة الجمهور لأفضل محتوى رقمي المقدمة من المنتدى السعودي للإعلام 2025، جماهير المنصات الرقمية التي سارعت لدعم مرشحيها من خلال التصويت عبر الموقع الإلكتروني المخصص للجائزة، والذي شهد في يومه الأول زيارة أكثر من 50 ألف زائر لصفحة التصويت.

يتنافس على الجائزة، المؤثر إياد الحمود، صانع المحتوى السعودي المتخصص في ترجمة ونشر غرائب الأخبار العالمية عبر حسابه الشخصي، مركزاً على نقل القصص الفريدة بأسلوبه السردي الممتع، مع كل من عبدالله السبع الإعلامي التقني السعودي، والمؤثر بخبراته في مجال الإعلام الرقمي، بمواكبته لأحدث الابتكارات وتقديمه الكثير من المراجعات النوعية، والتي تجعله مرجعاً موثوقاً في عالم التقنية، ود. ثواب السبيعي (سائح تيوب) صانع المحتوى السعودي المتخصص في مجال السفر والاستكشاف، والذي يتميز بمغامراته الجذابة ومحتواه الثقافي والتعريفي بالشعوب.

منصات التواصل الاجتماعي؛ شهدت استقطاباً واسعاً لحشد المصوتين لمرشحيهم، حيث توالت الدعوة للتسجيل في الموقع واختيار المرشح من خلال الرابط: https://t.co/WbMZnYnLPS، كما أعلن المرشحون عن منافسيهم على الجائزة في منشورات متتابعة تبرز أهمية الجائزة، واعتبارها محفزاً على مواصلة تقديم المحتوى الإبداعي.

يشار إلى أن جائزة الجمهور لأفضل محتوى رقمي: تُمنح للأفراد المتميزين في تقديم المحتوى الإعلامي الرقمي، حيث يُترك للجمهور فرصة اختيار الفائز، تكريمًا للمبدعين العاملين في قطاع الإعلام الرقمي الذين نجحوا في تقديم محتوى مبتكر وجذاب يعكس احتياجات وتطلعات الجمهور.

الجائزة تقدم ضمن جوائز المنتدى الخاصة التي تتضمن "شخصية العام الإعلامية"، و"جائزة العمود الصحفي"، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل ختام المنتدى السعودي للإعلام 2025، الذي سيقدم من خلاله جميع جوائز المنتدى التي تضم أربع فئات رئيسة، تشمل مسارات الصحافة، والمحتوى الإعلامي، والتواصل والعلاقات العامة، والجوائز الخاصة.