شكرا لمتابعة خبر عن غبار يسود أجواء الجوف.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ساد الغبار أجواء منطقة الجوف، خلال طقس اليوم الخميس.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتأثر أجزاءٌ من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، برياحٍ شديدة السرعة تؤدي إلى عواصفَ ترابيّة وانعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية.

في حين تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، كما لا يُستبعَد هطول أمطارٍ خفيفة وتكوُّن الضباب على تلك المناطق، كذلك على مناطق: الباحة، عسير، جازان.