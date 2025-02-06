شكرا لمتابعة خبر عن الأمير الوليد بن طلال: خادم الحرمين وولي العهد أعادوا المملكة إلى المسار الصحيح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة المملكة القابضة، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، أعادا المملكة إلى المسار الصحيح عند إطلاق رؤية السعودية 2030 بعد أن كانت في حالة ركود في الفترة بين 2005 و2015.

وأوضح أنه تم العمل على إيجاد بدائل للنفط حيث لا يمكن لبلد بحجم المملكة الاعتماد على النفط بنسبة 80% إلى 90% من ميزانيته، ليكون تحت رحمة تغيرات أسعار النفط والتي ليست مستدامة.

وأضاف أنه متفائل حيال ما يحدث في السعودية، مبينا أن استثماراته في السعودية في معظم القطاعات من خلال قطاع السياحة وإدارة الفنادق والعقارات التجارية والمشاريع الصناعية وغيرها.

وأفاد أن ولي العهد يتمتع بطاقة كبيرة وديناميكية كبيرة ونظرة استشرافية وهو مخطط جيد للسنوات المقبلة، وهذا ما هو مطلوب من كل قائد حيث يتمتع بقدرة على التخطيط لـ 10 أو 15 عاما باستمرار.