شكرا لمتابعة خبر عن ‏مُسن يتحدث بدموع الفقد عن موقف مؤثر من والدته قبل 60 عامًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى مسن بدموع الفقد موقفًا حنونًا من والدته قبل 60 عامًا، عندما كان يسير برفقتها إلى المزرعة ووقف في نص الطريق متألمًا من الشعور بالجوع الشديد .

وقال المسن في مقطع فيديو ظهر خلاله وهو يبكي:” وقفت وقلت ما راح أمشي خلاص جيبي لي أكل، فوقفت ونزلت المطحن وطلعت التوراة في السبل بالطريق وقالت لي كُل .”

وأضاف بدموع غزيرة:” خاب وخسر ولا وفق لا في الدنيا ولا في الآخرة من لم يبر بوالديه .”

وحصد المقطع تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علّق أحدهم قائلاً:” معقول كل هالسنين وما نسى، الله يحفظ الأمهات .”