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‏مُسن يتحدث بدموع الفقد عن موقف مؤثر من والدته قبل 60 عامًا .. فيديو

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  • ‏مُسن يتحدث بدموع الفقد عن موقف مؤثر من والدته قبل 60 عامًا .. فيديو 1/2
  • ‏مُسن يتحدث بدموع الفقد عن موقف مؤثر من والدته قبل 60 عامًا .. فيديو 2/2

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الرياض - علي القحطاني - روى مسن بدموع الفقد موقفًا حنونًا من والدته قبل 60 عامًا، عندما كان يسير برفقتها إلى المزرعة ووقف في نص الطريق متألمًا من الشعور بالجوع الشديد .

وقال المسن في مقطع فيديو ظهر خلاله وهو يبكي:” وقفت وقلت ما راح أمشي خلاص جيبي لي أكل، فوقفت ونزلت المطحن وطلعت التوراة في السبل بالطريق وقالت لي كُل .”

وأضاف بدموع غزيرة:” خاب وخسر ولا وفق لا في الدنيا ولا في الآخرة من لم يبر بوالديه .”

وحصد المقطع تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علّق أحدهم قائلاً:” معقول كل هالسنين وما نسى، الله يحفظ الأمهات .”

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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