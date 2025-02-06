شكرا لقرائتكم خبر عن 36 مؤشر أداء.. إطلاق البرنامج الوطني لتقويم التدريب بمعايير شاملة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن إطلاق البرنامج الوطني لتقويم التدريب.

ويمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير قطاع التدريب في المملكة العربية السعودية ورفع كفاءة المنشآت التدريبية الحكومية والخاصة.

البرنامج الوطني لتقويم التدريب

ويهدف البرنامج إلى تحسين جودة التدريب وضمان مواءمته مع احتياجات سوق العمل.

وذلك من خلال إصدار معايير شاملة تتضمن 6 معايير رئيسة و20 معيارًا فرعيًا و36 مؤشر أداء، لقياس الكفاءة والجودة وتعزيز الشفافية.



يرتكز البرنامج على عملية منهجية مستمرة لتقويم الأداء، باستخدام أساليب وأدوات متقدمة تسهم في تحقيق التميز المهني وتعزيز كفاءة التدريب.



مجالات متعددة لتقويم التدريب

كما يركز البرنامج على تقديم تقييم موضوعي وشامل للمنشآت التدريبية لدعم التحسين والتطوير المستدام، بما يواكب رؤية المملكة 2030.



يشمل البرنامج مجالات متعددة لتقويم التدريب، أبرزها تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية لضمان توافقها مع احتياجات سوق العمل، وتطوير بيئة التدريب من حيث التجهيزات والمرافق.

هذا بالإضافة إلى عمليات التدريب ومخرجاته للتأكد من تحقيق الأهداف التدريبية المرجوة.

تعزيز جودة المنشآت التدريبية

وتسعى الهيئة من خلال هذا البرنامج إلى بناء نموذج وطني رائد عالميًا في مجال تقويم التعليم والتدريب، وتعزيز جودة المنشآت التدريبية، وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير رأس المال البشري ودعم التنمية المستدامة.