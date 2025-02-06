شكرا لقرائتكم خبر إقامة ورشة عمل حول " توسيع أفق بحوث العلاج في أمراض الروماتيزم " الملتقى العلمي الدولي ٢٠٢٥ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم فعاليات المؤتمر الدولي الحادي عشر للجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم، بدء أعمال الملتقى العلمي الدولي ٢٠٢٥ في فندق كروان بلازا المدينة الرقمية في الرياض إقامة ورشة عمل وبحضور المهتمين والمختصين في أمراض الروماتيزم ، ونخبة من الاستشاريين والمختصين المحليين والدوليين والخبراء في أمراض الروماتيزمية .

كما أوضحت رئيسة الجمعية ورئيسة اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدكتورة حنان الريِّس سيتضمن ١٠ ورشة عمل و ٣ ورش عمل للموجات فوق الصوتية التي تسهم في التطوير والتدريب الطبي ويُعنى بأبحاث الشباب الطامحين من أطباء زمالة الروماتيزم لالتقاء الباحثين والعلماء والأساتذة من مختلف الجامعات والمستشفيات ومراكز الأبحاث، ويعدُّ نقطة انطلاق للتعاون المعرفي والبحثي، ويهدف إلى تشجيع حديثي التخرج للمناقشة وتبادل الخبرات.

وتركز الورشة على عدة محاور على مدار أيام المؤتمر ، أهمها تطبيق تنظير الشعيرات هو تقنية تستخدم على نطاق واسع لفحص المرضى الذين يعانون من أمراض الروماتيزم لدى أمراض المناعة الذاتية ، مرض رينود ، التهاب المفاصل الروماتويدي ، الأمراض ذات الصلة تصلب الجلد ، الذئبة الحمامية النظامية وتفسير النتائج السريرية ومقارنة المرضى العاديين مع المرضى الذين يعانون من التصلب الجهازي و التعرف على النتائج غير الطبيعية والإبلاغ عنها وسرد الخصائص والانماط والفئة الرئيسية والفحص وتمكين الحضور من إجراء فحص العضلات والعظام للطرف العلوي والطرف السفلي والعمود الفقري من أجل تحديد التشوهات وتشخيص الأمراض الروماتيزمية في وقت مبكر وكذلك توجيه عملية طلب المختبرية والإشعاعية اللازمة لتشخيص الاضطرابات الروماتيزمية المختلفة وأفضل الممارسات الدولية في إدارة الممارسات والإنجازات الصحية في الدراسات ، إضافة إلى نماذج من التجارب كما تشهد الورشة جلسات أعمال وحلقات نقاش متعلقة بالأولويات البحثية في الروماتيزمية.

بالإضافة إلى العمل على تطوير الأداء العلمي والمهني للاستشاريين والأطباء والمتخصصين والتمريض والمتدربين والطلاب.

وتأتي أهمية هذه الورشة في كونها تجمع الأطراف المهتمة بالحوار مثمر متعدد الأبعاد تحت سقف واحد، وتبادل التجارب والمعلومات ومناقشة التحديات والممارسات، والعمل على التنسيق بين الاستشاريين والباحثين حول أولويات البحث العلمي في مجال الأمراض الروماتيزمية وطرق دعمها وتمويلها وستتم مكافأة أفضل الملخصات على أساس مخطط الدرجات من قبل لجنة منتخبة، ووضع خطة استراتيجية بعيدة ومتوسطة المدى لتنفيذ هذه الأبحاث وانا المؤتمر يهدف للتنمية الفكر العلمي والعمل على تطويره وتنشيطه وتقديم المشورة العلمية في مجال التخصص وتطوير الأداء العلمي والمهني وأيضاً تطوير المعارف النظرية والتطبيقية وتشجيع إجراء البحوث وتقديم الاستـشارات والدراسات العلمية والتطبيقية للقطاعات العامة والخاصة ..