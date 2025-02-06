"الأرصاد": رياح شديدة وارتفاع الأمواج على منطقة جازان

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محمد بن مسعود - الدمام - نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هبوب رياحٍ شديدة على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاعاً للأمواج، ورياحاً تصل سرعتها إلى (40-49) كم/ساعة، على مدينة جازان، ومحافظات: جزر فرسان، والدرب، وبيشة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 5 مساءً.‏

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