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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب؛ قراراً يقضي بتكليف محمد بن عبدالله الرساسمة؛ متحدثاً رسمياً لوزارة السياحة.

يأتي هذا التكليف في إطار حرص الوزارة على تعزيز التواصل مع الجمهور ووسائل الإعلام، وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بأنشطتها واختصاصاتها، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الشفافية والسرعة في نقل رسائلها الإعلامية، إلى جانب رفع مستوى الوعي بأهداف الوزارة ومبادراتها.

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