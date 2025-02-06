شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أمطار متفرقة وثلوج على المرتفعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، أنه متوقع اليوم الخميس أمطار متفرقة وخفيفة بعضها متوسطة.

وأوضح الحصيني، أن الحالة على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير والشرقية والشمالية وشمال الجوف تمتد إلى محافظتي شقراء والدوادمي وغرب المحمل تمتد إلى أجزاء من الكويت والإمارات وعُمان وشرق المتوسط وثلوج على مرتفعاتها.

وأشار إلى أنه بعد دفء نسبي موجة برد تاسعة في شتاء هذا العام من متوسطة لشبه قوية على مناطق عدة من المملكة البداية غد الجمعة8 شعبان1446هـ تستمر عدة ايام بإنخفاض في الحرارة من”7″ل”9″درجة مئوية على الشمالية ثم الوسطى والشرقية خاصة شمالهما، ذروتها الأحد القادم وتسبق برياح نشطة مغبرة.