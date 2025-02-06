شكرا لمتابعة خبر عن فتاة توثق تركيبها لداش كامل يحتوي على مميزات خرافية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حرصت فتاة على توثيق تركيبها لداش كامل بسيارتها والذي يحتوي على مميزات كبيرة جدا .

وأظهر المقطع الذي وثقته الفتاة ، جودة كاميرا الداش الفائقة فضلاً عن قدرتها في تحديد المواقع ورؤية ليليه ذات جودة عالية .

وأشارت إلى أن تلك التقنية رائعة إذ يمكنها توفير الراحة الكاملة لقائد السيارة فضلا عن الأمان ، مشيرة إلى أن حجم الميزات للداش تتوقف كذلك على حسب نوع السيارة ودعمها لتلك المميزات .