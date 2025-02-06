شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر بالطائف يباشر 4175 بلاغًا إسعافيًا خلال يناير الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف عن إحصائيتها لشهر يناير من عام 2025.

وبلغ عدد البلاغات التي باشرتها الفرق الإسعافية 4175 بلاغًا، شملت حالات مرضية وحوادث مرورية وحالات طارئة أخرى.

الخدمات الإسعافية في الطائف

وأوضحت الهيئة أن البلاغات المرضية شكّلت النسبة الأعلى بـ 1697 بلاغًا، تلتها الحوادث المرورية بـ 1607 بلاغات.



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24 مركزًا إسعافيًا تعمل على مدار الساعة

وتعاملت الفرق الإسعافية مع الحالات بكفاءة عالية، عبر كوادر متخصصة، وآليات مجهزة بأحدث التقنيات الطبية.

وأكدت الهيئة أن أسطولها الإسعافي يضم مركبات مجهزة لمواجهة مختلف الحالات الطارئة، بالإضافة إلى 24 مركزًا إسعافيًا تعمل على مدار الساعة لخدمة الطائف والمناطق المجاورة.



يُذكر أن الهلال الأحمر يستقبل البلاغات عبر الرقم 997 أو تطبيق "أسعفني"، الذي يمكّن المستخدمين من طلب الخدمة الإسعافية وتتبع حالة البلاغ بسهولة.