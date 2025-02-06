شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. إطلاق استبيان حول منظومة حوكمة إدارات ومكاتب التعليم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم، إطلاق استبيان يهدف إلى دعم مشروع التحول في منظومة حوكمة إدارات ومكاتب التعليم.

ويأتي هذا ضمن جهودها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيز الأداء الحكومي.

منظومة حوكمة إدارات ومكاتب التعليم

ويستهدف الاستبيان منسوبي الإدارات العامة للتعليم، بهدف قياس مدى فاعلية خطط التغيير المنفذة وسرعة التكيف والاندماج مع التحولات المؤسسية.



وتسعى الوزارة من خلال هذا الاستبيان، إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى تحقيق بيئة عمل محفزة تدعم الإبداع والابتكار.

كما يعد الاستبيان أداة لتقييم الأداء المؤسسي ومدى تحقيق الأهداف المرسومة ضمن خطط التحول.



الإدارات التعليمية في السعودية

وأكدت الوزارة أن هذا الاستبيان، يعكس التزامها بالشفافية ومبدأ المشاركة الفاعلة من منسوبي الإدارات التعليمية.

وذلك لدعم اتخاذ قرارات قائمة على البيانات وتحسين التخطيط المستقبلي، بما يضمن استدامة التغيير ونجاحه.



تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي وزارة التعليم لتطوير العمل المؤسسي ورفع كفاءة الأداء تحقيقًا لرؤية التعليم المستقبلية.

وذلك تحت شعار "معًا نصنع الفرق" الذي يبرز أهمية العمل الجماعي في تحقيق التميز والتنمية المستدامة.