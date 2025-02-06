شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تعرب عن بالغ أسفها لحادثة إطلاق النار في أوربرو بالسويد والان نبدء بالتفاصيل

حادثة إطلاق النار في أوربرو بالسويد

مدرسة كامبوس ريسبرجسكا

الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن بالغ أسف المملكة لحادثة إطلاق النار التي وقعت في مدينة أوربرو بمملكة السويد، وما نتج عنها من وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص.وعبرت المملكة عن تعازيها وصادق مواساتها لأسر الضحايا ولشعب وحكومة السويد، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.كانت أفادت الشرطة السويدية، بإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بمركز لتعليم الكبار، وهي مدرسة "كامبوس ريسبرجسكا".ويقع مركز تعليم الكبار في مدينة أوريبرو على بعد نحو 200 كيلومتر غرب ستوكهولم.وأفادت أن الجاني قد انتحر، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السويدية (تي تي).مدرسة "كامبوس ريسبرجسكا" التي شهدت الهجوم توفر فصولا دراسية للطلاب فوق 20 عاما.كما تُقدم فصول دراسة لتعليم السويدية للمهاجرين وتدريبًا مهنيًا، وسُمع إطلاق 10 طلقات نارية على الأرجح خلال الحادث.وكان هناك عدد قليل من الطلاب على نحو غير معتاد في المدرسة صباح يوم الحادثة، لأن العديد منهم غادر بعد أداء اختبار على مستوى البلاد.