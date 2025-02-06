شكرا لقرائتكم خبر عن نرصد درجات الحرارة والظواهر الجوية على مناطق المملكة اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترصد "اليوم" درجات الحرارة العظمى والصغرى والظواهر الجوية على مناطق المملكة اليوم الخميس.وأشار المركز الوطني للأرصاد على موقعه الرسمي إلى أن أقل درجة حرارة سُجلت في طريف بـ 9 درجات مئوية ثم القريات بـ 10 درجات مئوية، فيما سُجلت أكبر درجة في نجران وشرورة بـ 32 درجة مئوية.

وعن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره أن تتأثر أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية برياح شديدة السرعة.

وذكر أن تلك الحالة تؤدي إلى عواصف ترابية وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على عدة أجزا من المناطق.

وتشمل مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية، كما لا يُستبعد هطول أمطار خفيفة وتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الباحة، عسير وجازان.



حالة البحر الأحمر

يتوقع أن تكون الرياح السطحية، شمالية غربية بسرعة 20-55 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وتصل إلى أكثر من 55 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، فيما يرتفع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف.

ويصل إلى أعلى من مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، كذلك باتجاه مضيق باب المندب، بينما حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

بخصوص حالة الخليج العربي، يتوقع أن تتكون الرياح السطحية، جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 20-45 كم/ساعة.

وتصل إلى أكثر من 55 كم/ساعة على الجزء الشمالي، فيما يرتفع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف على الجزء الشمالي، فيما تشير التوقعات إلى أن تكون حالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي.