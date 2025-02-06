انت الان تتابع شاهد اصطدام طائرة الخطوط اليابانية بطائرة أمريكية في مطار سياتل الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

قالت سلطات مطار سياتل تاكوما الدولي، إن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية اليابانية كانت تسير على مَدْرَج المطار اصطدمت بذيل طائرة دلتا متوقفة.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، قالت سلطات المطار على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إن السلطات تعاملت مع الحادث صباح أمس الأربعاء، ولم تقع إصابات، وكانت سلطات المطار تعمل على إخراج الركاب من الطائرة وإعادتهم إلى المحطة.

وقالت المتحدثة باسم شركة خطوط "دلتا " سامانثا مور فاكتو؛ في رسالة بالبريد الإلكتروني إن طائرة بوينج 737 كانت تنتظر إزالة الجليد من خارجها عندما اصطدم طرف جناح طائرة أخرى بذيلها، وقالت إن إزالة الجليد، كما هو معروف، يمكن أن تحدث قبل أن تبدأ الطائرة في التحرُّك على المَدْرَج.

وقالت كان هناك 142 راكباً على متن رحلة دلتا رقم 1921 المتجهة إلى بويرتو فالارتا بالمكسيك، وتمّ نقلهم إلى طائرة جديدة. ولم ترد تقارير عن إصاباتٍ بين أفراد الطاقم أو الركاب.

وحسب "أسوشيتد برس"، لم تستجب شركة الخطوط الجوية اليابانية على الفور لطلب التعليق الذي أُرسل عبر البريد الإلكتروني.

وقال جيسون تشان؛ أحد الركاب على متن رحلة دلتا، إن الطائرة "اهتزت ذهاباً وإياباً" واهتزت قليلاً عندما وقع الاصطدام. وبعد فترة وجيزة، أعلن القبطان أن ذيل الطائرة قد أُصيب. وقال تشان؛ إن الركاب ظلوا هادئين، وغادروا الطائرة في النهاية؛ ليتم نقلهم بالحافلات إلى المحطة.

وقال تشان؛ إن الحادث برمته بدا "غريباً".