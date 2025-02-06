انت الان تتابع زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب جزيرة سانتوريني في اليونان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 06 فبراير 2025, 6:39 صباحاً

ضرب زلزالٌ بلغت قوته 4.6 درجة على مقياس ريختر جزيرة سانتوريني في اليونان. وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن مركز الزلزال وقع على بُعد 30 كيلومتراً من قرية أويا، وعلى عمق 11 كيلومتراً. ولم ترد حتى الآن تقارير بوقوع خسائر بشرية أو مادية من جرّاء الزلزال.

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