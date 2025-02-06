74.75 دولار للبرميل.. ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة

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محمد بن مسعود - الدمام - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم؛ ليقلص خسائره بعد موجة بيع شهدتها الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتاً أو 0.19%؛ لتصل إلى 74.75 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتاً أو 0.25%، مسجلة 71.21 دولار للبرميل.

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