"الخارجية" تُعرب عن بالغ أسف المملكة لحادثة إطلاق النار التي وقعت في أوربرو بمملكة السويد

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محمد بن مسعود - الدمام - أعربت وزارة الخارجية عن بالغ أسف المملكة لحادثة إطلاق النار التي وقعت في مدينة أوربرو بمملكة السويد، وما نتج عنها من وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص.

وعبّرت المملكة عن تعازيها وصادق مواساتها لأسر الضحايا، ولشعب وحكومة السويد، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

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