"النمر": تقليل الملح لأقل من 5 جرامات يومياً أساسي في علاج ارتفاع الضغط

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محمد بن مسعود - الدمام - أكّد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ أن تقليل استهلاك الملح لأقل من 5 جرامات يومياً يُعد ركناً أساسياً في علاج ارتفاع ضغط الدم، حتى في حال كان المريض يتلقى علاجات دوائية.

وشدَّدَ على أهمية اتباع نمطٍ غذائي صحي؛ للسيطرة على الضغط وتقليل مضاعفاته.

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