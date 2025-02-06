شكرا لمتابعة خبر عن مفتي عام المملكة: ترسيخ الأمن الفكري لدى الطلاب ضرورة لحماية الوطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أهمية ترسيخ الأمن الفكري لدى الطلاب، وتعزيز الوعي لحماية مقدرات الوطن ومكتسباته من الأفكار المنحرفة.

وشدد آل الشيخ على دور المؤسسات التعليمية في تحقيق هذا الهدف الوطني، وذلك خلال استقبال سماحته أمس الأربعاء في مكتبه بمقر الرئاسة بالرياض المشرف على وحدة التوعية الفكرية بجامعة الملك فيصل، الدكتور خالد بن حمد الخالدي.

ووجَّه آل الشيخ الطلاب إلى الجد والاجتهاد في طلب العلم، وضرورة التمسك بكتاب الله فَهما وتدبرًا، محذرًا من الانجراف خلف دعاة الفتنة الذين يستغلون وسائل التواصل الاجتماعي لبث الأفكار الهدامة.

كما حث الكادر التعليمي على تحمُّل مسؤولياتهم في توجيه الطلاب، والإرشاد إلى القيم الإسلامية الصحيحة، مؤكدًا أهمية تقديم العلم الشرعي على أسس صحيحة؛ ليكون الطلاب لبنة صالحة في بناء الوطن وحمايته.