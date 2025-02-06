حالة الطقس المتوقعة اليوم

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الرياض - علي القحطاني - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن تتأثر أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية برياح شديدة السرعة تؤدي إلى عواصف ترابية وانعدام في مدى الرؤية الأفقية،في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، كما لا يستبعد هطول أمطار خفيفة وتكوّن الضباب على تلك المناطق، كذلك على مناطق الباحة، عسير، جازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20-55 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 55 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط كذلك باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 20-45 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 55 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي.

