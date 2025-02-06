شكرا لمتابعة خبر عن المسند: بقي على العقارب 4 أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقًا الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن اليوم الخميس 7 شعبان 1446هـ، يوافق 6 فبراير – شباط 2025م، و17 الدلو 1403 هـ.ش، 09 نوء البلدة، 23 الشبط، 46 فصل الشتاء.

وقال الدكتور عبدالله المسند، أنه بقي على العقارب 4 أيام، نهاية الفصل الثاني 14 يومًا، ويوم التأسيس 17 يومًا، وإجازة الشتاء 18 يومًا، ورمضان 22 يومًا، الحميمين 43 يومًا، إجازة عيد الفطر 43 يومًا، الربيع 43 يومًا.

وأشار إلى أنه بقي على الذراعين 69 يومًا، إجازة عيد الأضحى 113 يومًا، الحج 119 يومًا، فصل الصيف 135 يومًا، إجازة الصيف 140 يومًا، نهاية السنة الهجرية 140 يومًا.