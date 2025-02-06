شكرا لمتابعة خبر عن استقطاب 20 معلمًا صينيًا في تبوك: لتحقيق شغف الطلاب بالمهارات الثقافية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قالت منسقة تدريس اللغة الصينية بإدارة تعليم تبوك، هالة ناصر، إن فكرة إقامة ملتقى اللغة الصينية جاءت من رغبة الإدارة في عرض الخبرات والتجارب التي حصلت عليها المدارس التي تطبق اللغة الصينية، والتي بلغ عددها 20 مدرسة.

وأوضحت ناصر خلال ظهورها عبر قناة «الإخبارية»، تم استقطاب 20 معلمًا ومعلمة من الصين لتقديم المهارات اللغوية والثقافية للطلاب السعوديين.

كما أضافت أن الملتقى جسد شغف الطلاب السعوديين في تعلم مهارات جديدة والتعرف على ثقافات مختلفة، مشيرة إلى أن الملتقى كان فرصة للمدارس لعرض مهارات طلابها من خلال معرض تفاعلي وورش عمل وجلسة حوارية شملت معلمين اللغة الصينية والإنجليزية.

وفيما يتعلق بمستوى الطلاب، أوضحت ناصر أن التقارير والمتابعة أظهرت تحسنًا كبيرًا في مستوى الطلاب في المدارس المطبقة للغة الصينية.