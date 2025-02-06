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حرفي يكشف أسرار صناعة الأبواب الخشبية القديمة وجمالياتها .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - كشف الحرفي سلمان المالكي عن أسرار صناعة الأبواب الخشبية القديمة، مؤكدًا أنها أكثر من مجرد قطع خشبية، بل لوحات فنية تحمل تفاصيل تراثية.

وأوضح المالكي خلال حديثه عبر قناة «العربية »، أن الأبواب الخشبية القديمة تحمل قيمة فريدة، ولا يستطيع أي حرفي صناعتها إلا إذا كان محترفًا، نظرًا لما تحتويه من خبايا خاصة مثل تصميم المفتاح.

وأضاف أن البعض يقتني هذه الأبواب إما لجمالها، لما تحمله من أشكال وزخارف مميزة، أو لحمايتهم من السرقة.

وأشار إلى أن المفاتيح كانت تُصنع يدويًا على يد الحدادين القدامى، مؤكدًا: “اليوم لا يستطيع صنعها إلا من يتقن الحرفة، حيث يأخذ الحرفي المفتاح القديم إلى الحداد ليصنع نسخة مماثلة له”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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