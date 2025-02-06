شكرا لمتابعة خبر عن حرفي يكشف أسرار صناعة الأبواب الخشبية القديمة وجمالياتها .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الحرفي سلمان المالكي عن أسرار صناعة الأبواب الخشبية القديمة، مؤكدًا أنها أكثر من مجرد قطع خشبية، بل لوحات فنية تحمل تفاصيل تراثية.

وأوضح المالكي خلال حديثه عبر قناة «العربية السعودية»، أن الأبواب الخشبية القديمة تحمل قيمة فريدة، ولا يستطيع أي حرفي صناعتها إلا إذا كان محترفًا، نظرًا لما تحتويه من خبايا خاصة مثل تصميم المفتاح.

وأضاف أن البعض يقتني هذه الأبواب إما لجمالها، لما تحمله من أشكال وزخارف مميزة، أو لحمايتهم من السرقة.

وأشار إلى أن المفاتيح كانت تُصنع يدويًا على يد الحدادين القدامى، مؤكدًا: “اليوم لا يستطيع صنعها إلا من يتقن الحرفة، حيث يأخذ الحرفي المفتاح القديم إلى الحداد ليصنع نسخة مماثلة له”.