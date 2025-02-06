شكرا لمتابعة خبر عن مجسمات الإبل تجذب أنظار زوار بوليفارد وورلد .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصبحت مجسمات الإبل واحدة من أبرز المعالم التي تجذب الزوار إلى منطقة بوليفارد وورلد، حيث تقدم تجربة ثقافية وترفيهية فريدة تعكس التراث السعودي الأصيل، وذلك في إطار فعاليات موسم الرياض 2025.

وتم تصميم هذه المجسمات بدقة لتعكس جمال الإبل ودورها في الثقافة السعودية، تعد جزءًا من الجهود الرامية إلى تعزيز الهوية الوطنية وجذب السياح من مختلف أنحاء العالم.

ويعد بوليفارد وورلد، أحد أبرز مناطق موسم الرياض، حيث يقدم للزوار فرصة استكشاف ثقافات متنوعة من خلال أجنحة تمثل 15 دولة، بما في ذلك اليابان وإيطاليا والمغرب والصين.

بالإضافة إلى ذلك، تم إضافة مناطق جديدة هذا العام، مثل المنطقة الأفريقية والمنطقة الإيرانية، مما يزيد من تنوع التجارب المقدمة.

وإلى جانب المجسمات، يمكن للزوار الاستمتاع بالعديد من الفعاليات التفاعلية، مثل عروض المسرح والألعاب الترفيهية التي تناسب جميع الأعمار، كما يمكنهم تجربة الأكلات الشهية من مختلف الثقافات، مما يجعل بوليفارد وورلد وجهة مثالية للعائلات والأفراد على حد سواء.