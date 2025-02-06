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شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. أمطار خفيفة على طريف في الحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - هطلت مساء الأربعاء، أمطار خفيفة على محافظة طريف وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية.
كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس الأربعاء على مناطق المملكة، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة، بما في ذلك الأجزاء الساحلية منها.
كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس الأربعاء على مناطق المملكة، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة، بما في ذلك الأجزاء الساحلية منها.