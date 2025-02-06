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طقس المملكة.. أمطار خفيفة على طريف في الحدود الشمالية

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واس - طريف 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - هطلت مساء الأربعاء، أمطار خفيفة على محافظة طريف وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية.
كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس الأربعاء على مناطق المملكة، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة، بما في ذلك الأجزاء الساحلية منها.
أمطار على طريف بالحدود الشمالية - اليوم
هطول أمطار على الحدود الشمالية- إكس أمانة الحدود الشمالية

طقس المملكة

وأوضح: تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والرياض. كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف، كما لا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز-الظهر-علقان).
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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