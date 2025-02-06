انت الان تتابع المفتي العام للسعودية: ترسيخ الأمن الفكري لدى الطلاب ضرورةٌ لحماية الوطن ومقدراته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 05 فبراير 2025, 8:56 مساءً

أكد سماحة المفتي العام للسعودية رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أهمية ترسيخ الأمن الفكري لدى الطلاب، وتعزيز الوعي لحماية مقدرات الوطن ومكتسباته من الأفكار المنحرفة، مشددًا على دور المؤسسات التعليمية في تحقيق هذا الهدف الوطني. جاء ذلك خلال استقبال سماحته اليوم الأربعاء في مكتبه بمقر الرئاسة بالرياض المشرف على وحدة التوعية الفكرية بجامعة الملك فيصل، الدكتور خالد بن حمد الخالدي، يرافقه وفد طلابي من كلية الشريعة بالجامعة، وذلك ضمن برنامج الزيارات اليومية التي ينظمها مكتب سماحته لاستقبال الوفود والإجابة عن استفساراتهم الشرعية. وخلال اللقاء حث سماحته الكادر التعليمي على تحمُّل مسؤولياتهم في توجيه الطلاب، والإرشاد إلى القيم الإسلامية الصحيحة، مؤكدًا أهمية تقديم العلم الشرعي على أسس صحيحة؛ ليكون الطلاب لبنة صالحة في بناء الوطن وحمايته. كما وجَّه الطلاب إلى الجد والاجتهاد في طلب العلم، وضرورة التمسك بكتاب الله فَهما وتدبرًا، محذرًا من الانجراف خلف دعاة الفتنة الذين يستغلون وسائل التواصل الاجتماعي لبث الأفكار الهدامة. وتخلل اللقاء إجابة سماحته عن أسئلة الطلاب واستفساراتهم، كما قُدمت لهم إصدارات علمية من مطبوعات الرئاسة. وفي سياق متصل، التقى عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، الدكتور عبدالسلام السليمان، وفد كلية الشريعة، وألقى كلمة توجيهية، وأجاب عن تساؤلات الطلاب، مؤكدًا أهمية التسلح بالعلم الشرعي الصحيح لتعزيز القيم الإسلامية السمحة.

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