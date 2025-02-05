السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع طنين من التمر في محلية مدني الكبرى بولاية الجزيرة السودانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول طنين من التمر في محلية ود مدني الكبرى بولاية الجزيرة في السودان، استفاد منها 605 أفراد من الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن مشروع توزيع 441 طنًا من التمور في جمهورية السودان.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

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