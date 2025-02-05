السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 500 سلة غذائية في مدينتي شوناغاوي وفيني بجمهورية بنغلاديش

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 500 سلة غذائية في مدينتي شوناغاوي وفيني بجمهورية بنغلاديش، استفاد منها 2.500 فرد، وذلك ضمن مشروع توزيع السلال الغذائية لمساعدة متضرري الفيضانات والأعاصير في جمهورية بنغلاديش الشعبية.

ويأتي ذلك في إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لتوفير الأمن الغذائي في العديد من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم.

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