شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. 86 فائزًا بالجوائز الخاصة في أولمبياد "إبداع 2025" والان نبدء بالتفاصيل



وأوضحت "موهبة" أن 13 هيئة ووجهة ومؤسسة وطنية ودولية رائدة قدمت الجوائز الخاصة لأصحاب المشاريع المتميزة من المشاركين في معرض إبداع للعلوم والهندسة، المنعقد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، من 3 إلى 6 فبراير الجاري، حيث خصصت الجهات المحلية 49 جائزة، فيما خصصت الجهات الدولية 37 جائزة. إبداع 2025 وفاز بالجوائز العشر التي قدمتها شركة الزيت العربية

وحصل على الجوائز المقدمة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وأكاديمية 32، وعددها، 10 جوائز، لين نافل عقاب الشريفي الكويكبي، جوان ريان بن غازي هندي، لوليا يوسف بن عائض القحطاني، نجد حامد بن محمد آل غصنة الغامدي، أريج عبدالله بن محمد القرني، عبدالرؤوف محمد محمود زهران، عمر عبدالعزيز عبدالحي آل سدران الغامدي، حماد أحمد حماد الدوسري، رضا محمد مهدي الحسين، نواف عادل سعيد الغامدي.



ونال الجوائز العشر التي قدمتها شركة إكسون موبيل، عزام خالد عبدالله العمري، سارا محمد بن عبداللطيف بديوي، حنين فواز أحمد الغامدي، راشد ماجد أحمد آل راشد الغامدي، تميم إبراهيم بن جمال الدين خان، فيصل خالد بن علي النجراني، صبا أحمد بن محمد العثمان، بسمة عبدالرحمن بن محمد المنصور، ريما عبدالله ناصر العلولا، عمران عمر بن عبدالحميد التركستاني. جوائز الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وذهبت جوائز الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الست، إلى فيصل سعد حمد العبداللطيف، ميار مروان محمد الهذيل، لانا يحيى محمد نوري، رسيل محمد رشيد آل سنبل، أسامة عثمان أسامة راضي، سلمان عبدالرحمن حسن القبلي الشهري.

وحاز جائزتي الشركة السعودية للكهرباء، الطالبتان منى مهند عبدالرحمن النعيم، وتالة وليد عمر المقرن.



كما حاز الطالبان قصي إسماعيل إبراهيم فطاني، ونور فيصل خضر العرجان العطوي، جائزتي الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك". جوائز الهيئة الملكية لمحافظة العُلا وفاز 6 طلبة بجوائز الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، وهم أنس طلال عبدالله ملوش، ريتال حمدي أحمد شطيبي الجاوي، عريب نواف نايف العتيبي، فارس عبدالله غازي التمام، فاطمة علي رمضان عبدالعليم، يارا عبدالعزيز مبارك الحازمي.

وحصل على الجوائز الثلاث التي خصصتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، جوري عادل إبراهيم التويجري، فيصل يوسف عبدالله الحنطي، سحر عثمان رياض الحميدان.



كما حصلت ديم محمد رحيل الرشيدي، يوسف عمار محمد مليباري، هلا سعيد محمد الشهري، على الجوائز الثلاث المقدمة الجمعية الأمريكية لعلم النفس. ونال الجوائز المقدمة من شركة ريكو، رسيل عبدالله راشد الحربي، وسن حسام عبدالفتاح صديق، لمار هاني خيري الآغا، فيصل محمد سالم القحطاني، فجر عبدالعزيز عبدالله الهملان، سارة عبدالله أحمد العلي العباد، عبير علي ناصر اليوسف، يارا محمد سليمان البكري، زينب حسين أحمد المحسن. الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي كما نال الطلبة لينا سطام معلاء اليابسي المطيري، فارس بدر حمود الدباسي، ريلان عبدالإله يحيى ضايحي، رانيا إبراهيم محمد آل سالم القحطاني، الجوائز المقدمة من جمعية علم الأحياء في المختبر.

وذهبت الجوائز العشر المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى بيان عدنان عبدالرزاق العوض، عبدالله هاشم طاهر الناصر، حسن حمزة محمد سلطان، فواز أحمد محمد الصلبي، إيمان ثامر عبدالله المزيد، سلاف أحمد إبراهيم الرقيبة، سما أحمد علي بوخمسين، وسام وائل يوسف الغامدي، أنس حسام أحمد عزام الأماسي، عبدالعزيز رجاء يحيى الفريدي الحربي، ليان عمرو عصام مخلص.

كما فاز بالجوائز العشر التي قدمتها جمعية ييل للعلوم والهندسة، دانا محمد مهجع الجعفري العنزي، رند إبراهيم عبدالله المحبوب، حازم محمد طلحاب الروقي العتيبي، منار محمد إبراهيم العبيد، رند الحسن حمود عوضة، رتاج عثمان محمد سعيد رحمة الله، نسمة ناصر حسن سمسم، محمد سالم بن سالم آل منصور اليامي، الجوهرة سعود عبدالله القحطاني، مرام أحمد منصور حكمي.

ويأتي توزيع الجوائز الخاصة اليوم قبل يوم واحد من توزيع الجوائز الكبرى، حيث سيعلن يوم غد الخميس عن الفائزين والفائزات خلال الحفل الختامي للأولمبياد، بحضور ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض. مشاريع علمية فردية ويشهد المعرض، في نسخته الـ15، الذي يمثل المرحلة الخامسة من الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2025"، تنافس 200 مشروع بحثي وابتكاري قدمها الطلبة المتأهلون من مرحلة المعارض المركزية في 22 مجالًا علميًا، واختيرت من بين أكثر من 23 ألف مشروع علمي شارك في الأولمبياد، فيما سجل في الأولمبياد أكثر من 291 ألف طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة.

وينعقد الأولمبياد سنويًا، بصفته مسابقة علمية تقوم على أساس التنافس، من خلال تقديم مشاريع علمية فردية، ويقوم بتحكيمها إلكترونيًا نخبة من الأكاديميين والمختصين، وفق معايير علمية محددة لترشيح المشاريع المتميزة للمراحل التنافسية الأعلى، ومنها "آيسف" وغيرها من المسابقات الدولية.

ويجسّد الأولمبياد الشراكة المثمرة والتكاملية بين مؤسسة "موهبة" ووزارة التعليم، للإسهام في اكتشاف ورعاية ودعم الموهوبين والمبدعين السعوديين، وتنمية قدراتهم، وتطوير مشاريعهم العلمية، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للإبداع.

الدمام - شريف احمد - فاز 86 طالبًا وطالبة بالجوائز الخاصة بالأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2025"، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" سنويًا، بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم، واستلم الفائزون جوائزهم بحضور أمين عام موهبة المكلف خالد الشريف، ووكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية سعد الحربي.وأوضحت "موهبة" أن 13 هيئة ووجهة ومؤسسة وطنية ودولية رائدة قدمت الجوائز الخاصة لأصحاب المشاريع المتميزة من المشاركين في معرض إبداع للعلوم والهندسة، المنعقد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، من 3 إلى 6 فبراير الجاري، حيث خصصت الجهات المحلية 49 جائزة، فيما خصصت الجهات الدولية 37 جائزة.وفاز بالجوائز العشر التي قدمتها شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، نور أحمد إبراهيم الصغير، جود بندر محمد المفيدي عسيري، جنى سامي جابر العجيفي السلمي، مريم عبدالعزيز بن خالد المحيش، مشاري بدر بن محمد الذيباني، هاشم علي بن حبيب الحسين، أحمد فائق مصطفى كمال، جمال محمد سليمان اللقماني، فيصل خالد عبدالرحمن آل الشيخ، نور هاني بن شاكر المدن.وحصل على الجوائز المقدمة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وأكاديمية 32، وعددها، 10 جوائز، لين نافل عقاب الشريفي الكويكبي، جوان ريان بن غازي هندي، لوليا يوسف بن عائض القحطاني، نجد حامد بن محمد آل غصنة الغامدي، أريج عبدالله بن محمد القرني، عبدالرؤوف محمد محمود زهران، عمر عبدالعزيز عبدالحي آل سدران الغامدي، حماد أحمد حماد الدوسري، رضا محمد مهدي الحسين، نواف عادل سعيد الغامدي.ونال الجوائز العشر التي قدمتها شركة إكسون موبيل، عزام خالد عبدالله العمري، سارا محمد بن عبداللطيف بديوي، حنين فواز أحمد الغامدي، راشد ماجد أحمد آل راشد الغامدي، تميم إبراهيم بن جمال الدين خان، فيصل خالد بن علي النجراني، صبا أحمد بن محمد العثمان، بسمة عبدالرحمن بن محمد المنصور، ريما عبدالله ناصر العلولا، عمران عمر بن عبدالحميد التركستاني.وذهبت جوائز الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الست، إلى فيصل سعد حمد العبداللطيف، ميار مروان محمد الهذيل، لانا يحيى محمد نوري، رسيل محمد رشيد آل سنبل، أسامة عثمان أسامة راضي، سلمان عبدالرحمن حسن القبلي الشهري.وحاز جائزتي الشركة السعودية للكهرباء، الطالبتان منى مهند عبدالرحمن النعيم، وتالة وليد عمر المقرن.كما حاز الطالبان قصي إسماعيل إبراهيم فطاني، ونور فيصل خضر العرجان العطوي، جائزتي الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك".وفاز 6 طلبة بجوائز الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، وهم أنس طلال عبدالله ملوش، ريتال حمدي أحمد شطيبي الجاوي، عريب نواف نايف العتيبي، فارس عبدالله غازي التمام، فاطمة علي رمضان عبدالعليم، يارا عبدالعزيز مبارك الحازمي.وحصل على الجوائز الثلاث التي خصصتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، جوري عادل إبراهيم التويجري، فيصل يوسف عبدالله الحنطي، سحر عثمان رياض الحميدان.كما حصلت ديم محمد رحيل الرشيدي، يوسف عمار محمد مليباري، هلا سعيد محمد الشهري، على الجوائز الثلاث المقدمة الجمعية الأمريكية لعلم النفس. ونال الجوائز المقدمة من شركة ريكو، رسيل عبدالله راشد الحربي، وسن حسام عبدالفتاح صديق، لمار هاني خيري الآغا، فيصل محمد سالم القحطاني، فجر عبدالعزيز عبدالله الهملان، سارة عبدالله أحمد العلي العباد، عبير علي ناصر اليوسف، يارا محمد سليمان البكري، زينب حسين أحمد المحسن.كما نال الطلبة لينا سطام معلاء اليابسي المطيري، فارس بدر حمود الدباسي، ريلان عبدالإله يحيى ضايحي، رانيا إبراهيم محمد آل سالم القحطاني، الجوائز المقدمة من جمعية علم الأحياء في المختبر.وذهبت الجوائز العشر المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى بيان عدنان عبدالرزاق العوض، عبدالله هاشم طاهر الناصر، حسن حمزة محمد سلطان، فواز أحمد محمد الصلبي، إيمان ثامر عبدالله المزيد، سلاف أحمد إبراهيم الرقيبة، سما أحمد علي بوخمسين، وسام وائل يوسف الغامدي، أنس حسام أحمد عزام الأماسي، عبدالعزيز رجاء يحيى الفريدي الحربي، ليان عمرو عصام مخلص.كما فاز بالجوائز العشر التي قدمتها جمعية ييل للعلوم والهندسة، دانا محمد مهجع الجعفري العنزي، رند إبراهيم عبدالله المحبوب، حازم محمد طلحاب الروقي العتيبي، منار محمد إبراهيم العبيد، رند الحسن حمود عوضة، رتاج عثمان محمد سعيد رحمة الله، نسمة ناصر حسن سمسم، محمد سالم بن سالم آل منصور اليامي، الجوهرة سعود عبدالله القحطاني، مرام أحمد منصور حكمي.ويأتي توزيع الجوائز الخاصة اليوم قبل يوم واحد من توزيع الجوائز الكبرى، حيث سيعلن يوم غد الخميس عن الفائزين والفائزات خلال الحفل الختامي للأولمبياد، بحضور ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.ويشهد المعرض، في نسخته الـ15، الذي يمثل المرحلة الخامسة من الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2025"، تنافس 200 مشروع بحثي وابتكاري قدمها الطلبة المتأهلون من مرحلة المعارض المركزية في 22 مجالًا علميًا، واختيرت من بين أكثر من 23 ألف مشروع علمي شارك في الأولمبياد، فيما سجل في الأولمبياد أكثر من 291 ألف طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة.وينعقد الأولمبياد سنويًا، بصفته مسابقة علمية تقوم على أساس التنافس، من خلال تقديم مشاريع علمية فردية، ويقوم بتحكيمها إلكترونيًا نخبة من الأكاديميين والمختصين، وفق معايير علمية محددة لترشيح المشاريع المتميزة للمراحل التنافسية الأعلى، ومنها "آيسف" وغيرها من المسابقات الدولية.ويجسّد الأولمبياد الشراكة المثمرة والتكاملية بين مؤسسة "موهبة" ووزارة التعليم، للإسهام في اكتشاف ورعاية ودعم الموهوبين والمبدعين السعوديين، وتنمية قدراتهم، وتطوير مشاريعهم العلمية، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للإبداع.