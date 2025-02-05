شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 12 مئوية.. بيان بدرجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

في تقريره عن

حالة الطقس

رياح مثيرة للغبار

الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 12 درجات مئوية حسبعن درجات الحرارة الصغرى ليلة الثلاثاء/الأربعاء.وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:- الدمام 12 درجة مئوية.- مكة المكرمة 23 درجة مئوية.- المدينة المنورة 16 درجة مئوية.- الرياض 10 درجات مئوية.- جدة 24 درجة مئوية.- أبها 12 درجة مئوية.- تبوك 7 درجات مئوية.- بريدة 11 درجة مئوية.- حائل 11 درجة مئوية.- الباحة 10 درجات مئوية.- عرعر 7 درجة مئوية.- سكاكا 7 درجات مئوية.- جازان 23 درجة مئوية.- نجران 9 درجات مئوية.- الخرج 9 درجة مئوية.- المجمعة 12 درجة مئوية.- وادي الدواسر 8 درجات مئوية.- الدوادمي 11 درجة مئوية.- شرورة 12 درجة مئوية.

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة، بما في ذلك الأجزاء الساحلية منها.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والرياض.



البحر الأحمر

كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف، كما لا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز-الظهر-علقان).

الرياح السطحية: شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين ونصف.

حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج.

الخليج العربي

الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 20-46 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين ونصف.

حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج.