جامعة الملك عبدالعزيز تعقد الملتقى الثالث لوكلاء الكليات والمعاهد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم مركز تطوير التعليم الجامعي الملتقى الثالث لوكلاء و وكيلات الكليات والمعاهد بجامعة الملك عبدالعزيز برعاية و حضور رئيس الجامعة الدكتور طريف بن يوسف الأعمى وذلك يوم الأربعاء ( 5 فبراير 2025 ) بمسرح مركز التطوير للتعليم الجامعي.

وناقش الملتقى تطلعات الجامعة ومستهدفاتها مع قيادات الكليات من العمداء ووكلاء ووكيلات الشؤون التعليمية وكذلك الدراسات العليا والبحث العلمي فيما يخص تطوير العملية التعليمية والاعتمادات الأكاديمية والحوكمة المؤسسية بالجامعة وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة .

وقد رحب رئيس الجامعة بالحضور في الملتقى منوهاً بأهمية توفير الأدوات والإمكانات للتطوير، وقد سلط الضوء خلال كلمته على العديد من الموضوعات الهامة منها الخطة الإستراتيجية وتطوير الموارد البشرية والعملية التعليمية والحوكمة والآليات المالية وكفاءة الإنفاق ومؤاءمة خطة وزارة التعليم المتعلقة بريادة وتمايز الجامعات وتعزيز الدور الهام للطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس وتسليط الضوء على تحسين بيئة العمل الجاذبة وجودة الحياة الجامعية.

وقد تطرق نائب رئيس الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي الدكتور محمد بن أحمد العمودي في مداخلته للحديث عن مشاركة الأفكار والتبادل المعرفي بين وكلاء الكليات لمواجهة التحديات والمعوقات خاصة فيما يتعلق بالطالب وعضو هيئة التدريس والمناهج والبيئة التعليمية .

ومن جانبه استعرض نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور أمين بن يوسف نعمان المستوى التنظيمي لبرامج الدراسات العليا واعادة تقييم البرامج الموجودة والاهتمام بالعملية التعليمية لمعالجة التحديات و إعادة النظر لمخرجات الدراسات العليا لتتواءم مع متطلبات البرامج الوطنية وتعزيز التعاون بين كليات الجامعة منها الدراسات البينية فيما بينهم، والاهتمام بالمراكز البحثية والاستفادة منها كما تطرق للعديد من الموضوعات المتعلقة بالابتعاث والمجلات العلمية والبحث العلمي والكراسي البحثية والجوائز العالمية .

وبينت نائب رئيس الجامعة لشطر الطالبات، نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية المكلفة الأستاذ الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم في كلمتها أهمية تعزيز دور الطلاب والطالبات وتقديم الخدمة التعليمية المتميزة والاستماع إلى مقترحاتهم واستفساراتهم ووضعهم في محور الاهتمام.

هذا و شهد الملتقى مشاركة عدد من قطاعات الجامعة في الجلسات ، حيث تتضمن القطاعات كلا من إدارة اتفاقيات التعاون الدولي ، وعمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي ، وعمادة القبول والتسجيل ، وعمادة الدراسات العليا ، وعمادة شؤون الطلاب ، والإدارة العامة للموارد البشرية ، ومعهد البحوث والاستشارات وإدارة علاقات المانحين ، ومركز تطوير التعليم الجامعي ، وإدارة الحوكمة المؤسسية ، ومكتب إدارة البيانات ، ووحدة الريادة الدولية.