إطلاق إستراتيجية وهوية ديوان المحاسبة وتفعيل منصة شامل 2.0

أطلق رئيس الديوان العام للمحاسبة، الدكتور حسام العنقري، اليوم، الإستراتيجية المحدثة للديوان العام للمحاسبة وهويته الجديدة، والنسخة الجديدة من منظومة المراجعة الرقمية (شامل 2.0)، وذلك في المقر الرئيس للديوان بالرياض.

وفي هذا الإطار نوه الدكتور العنقري بما يحظى به الديوان العام للمحاسبة من دعم ورعاية مستمرة من القيادة، مكنته من تحقيق أهدافه وتطلعاته، وتأدية مهامه وأدواره بأعلى مستويات الكفاءة والفاعلية، وبأفضل الممارسات المهنية.

وأكد أن تحديث الإستراتيجية جاء استجابةً للتحولات الكبيرة التي تشهدها المملكة، ومواكبةً لبرنامج التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال رؤية طموحة ورسالة واضحة، تعكس دور الديوان المحوري في تعزيز المساءلة والكفاءة الشفافية.

وأشار الدكتور العنقري إلى أن الهوية الجديدة تعكس طموحات الديوان الإستراتيجية، مع الحفاظ على قيمه الراسخة، ودوره التكاملي والمترابط مع القطاع العام، إضافةً إلى مكانة الديوان على مستوى المنظمات الدولية والإقليمية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.

وشهد الحفل تفعيل منظومة المراجعة الرقمية (شامل 2.0)، التي تُعد إحدى المبادرات المنبثقة من الإستراتيجية، ومنصة رقمية متقدمة تدعم تنفيذ عمليات المراجعة المالية، والالتزام على أساس الاستحقاق المحاسبي، والرقابة على الأداء، التي يُنفذها الديوان العام للمحاسبة على أكثر من 900 جهة مشمولة بمراجعته بشكل آلي، وتوفّر المنصة بشكلها الحديث قنوات تواصل آمنة، وتحليلات متقدمة باستخدام الذكاء الاصطناعي؛ مما يسهم في تعزيز كفاءة وموثوقية أعمال المراجعة التي يقوم بها الديوان العام للمحاسبة.