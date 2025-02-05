ورش عمل لتأهيل قادة التطوع

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، عددًا من ورش العمل التأهيلية لقادة الفرق التطوعية البالغ عددهم 30 قائدًا لأكثر من 500 متطوع، من المتطوعين المشاركين في مبادرة «أبطال التطوع» لمرحلتها الثانية.

وناقشت الورش مشاركة منسوبي التعليم في خدمة قاصدي بيت الله الحرام والأعمال التطوعية، ومهارات وأساليب التعامل مع ضيوف الرحمن، والضوابط الشرعية والتنظيمية للمتطوعين في المسجد الحرام، واستثمار إمكانات الجهات الداعمة لمعالجة التحديات التي تواجه المتطوعين في أثناء تأدية مهامهم.

واختتمت الورش بتوصيات، منها ضرورة الاستمرارية للمبادرة، لدعم وتمكين المتطوعين لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، وإثراء تجربتهم الدينية.