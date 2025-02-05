ورش عمل لتأهيل قادة التطوع

وناقشت الورش مشاركة منسوبي التعليم في خدمة قاصدي بيت الله الحرام والأعمال التطوعية، ومهارات وأساليب التعامل مع ضيوف الرحمن، والضوابط الشرعية والتنظيمية للمتطوعين في المسجد الحرام، واستثمار إمكانات الجهات الداعمة لمعالجة التحديات التي تواجه المتطوعين في أثناء تأدية مهامهم.
واختتمت الورش بتوصيات، منها ضرورة الاستمرارية للمبادرة، لدعم وتمكين المتطوعين لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، وإثراء تجربتهم الدينية.
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