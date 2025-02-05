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السعودية | سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك الأردن

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السعودية | سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك الأردن

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع الإقليمية وتبادل وجهات النظر حول مستجدات الأحداث والمساعي المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأعرب جلالة الملك عن ترحيبه بما صدر عن المملكة من مواقف ثابتة وداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.

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