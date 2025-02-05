السعودية | طفلة غزاوية لترامب: إذا قلتلك اطلع من بيتك ح تطلع؟!

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

بعد تصريحاته المثيرة للجدل بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وجهت طفلة فلسطينية من القطاع رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، متسائلة ” إذا قلتلك اطلع من بيتك ح تطلع؟”.

ووففقا للعربية أنه أضافت ماريا حنون في مقطع مصور على منصة إنستغرام، “إذا أنت بترفض تطلع من بيتك، لماذا تريد مني أن أقبل الخروج من بيتي ووطني”.

كما تابعت “أنتم تقولون إنكم دولة الحرية والديمقراطية؟”. عن “أي حرية تتكلمون؟”

وختمت ناصحة ترامب “تحكم في كل العالم إلا غزة لأنها كل العالم”.

وكان ترامب دعا في وقت سابق أمس الأردن ومصر مرة أخرى إلى استقبال سكان غزة، قائلا إن الفلسطينيين هناك ليس لديهم بديل سوى مغادرة القطاع الساحلي في أثناء إعادة بنائه بعد حرب إسرائيلية طاحنة ضد حماس استمرت نحو 16 شهرا، ونشرت الدمار في غزة.

إلا أنه هذه المرة أكد أنه سيدعم إعادة توطين الفلسطينيين “بشكل دائم”، متجاوزا اقتراحاته السابقة التي رفضتها كل الدول العربية بشدة.

هذا ويشكل التهجير القسري لسكان غزة انتهاكا للقانون الدولي، وسوف يلقى معارضة شديدة ليس فقط في المنطقة وإنما من جانب حلفاء واشنطن الغربيين أيضا.

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