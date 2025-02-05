السعودية | حزن في الأردن.. حريق يخطف حياة أربعة أطفال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

لم تكن ليلة الأربعاء عادية في منطقة ناعور بالعاصمة الأردنية عمان، حيث خيّم الحزن على الأهالي بعد فاجعة رحيل أربعة أطفال أشقاء إثر حريق شبّ في منزلهم، تاركا وراءه لوعة وألما في قلوب ذويهم وكل من عرفهم.

ووفقا للعربية :فقد فارقت الطفلة ساجدة صالح فهد الفليح العجارمة، التي كانت تصارع الحياة بعد إصابتها في الحريق الحياة لاحقاً، ملتحقة بأشقائها الثلاثة الذين قضوا في الحادث المأساوي.

فيما أوضح مصدر أمني أردني أن الأطفال تتراوح أعمارهم بين عامين و8 أعوام، وقضوا إثر حريق شبّ في منزلهم بمنطقة ناعور في العاصمة عمان، ما تسبب في مأساة كبيرة بين أهالي المنطقة.

كما أضاف أن تحقيقات موسعة تم فتحها لمعرفة سبب الحريق للوقوف على تداعياته.

في حين أعلن مجلس عشائر العجارمة وفاة الطفلة ساجدة صالح فهد الفليح العجارمة متأثرة بإصابتها جراء الحريق، لتلحق بأشقائها الثلاثة الذين فقدوا حياتهم في الحادث المأساوي، وهم: عامر صالح فهد الفليح، خلدون صالح فهد الفليح، سيلا صالح فهد الفليح.

في الأثناء غصت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بآلاف التعليقات التي عبّر فيها ناشطون عن تعاطفهم وحزنهم على وفاة الأشقاء الأربعة.

فيما تساءل آخرون عن سبب الحريق لاسيما أنه يكثر استخدام المدافئ التي تعتمد على الوقود والغاز خلال فصل الشتاء، تزامناً مع الحالة الجوية الباردة التي تعيشها المملكة الآن.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط