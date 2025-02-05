شكرا لقرائتكم خبر عن طريف 2 مئوية.. 4 أماكن تسجل أقل درجات الحرارة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

درجات الحرارة الصغرى

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رياح مثيرة للغبار

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الدمام - شريف احمد - سجلت طريف أقل درجات حرارة في المملكة اليوم الأربعاء، وحسب المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، فقد سجلت 4 درجات مئوية.وفي المرتبة الثانية جاءت كل من الجوف والقريات بـ 5 درجات، ثم عرعر التي سجلت 6 مئوية.سجلت الدمام 12 درجات مئوية حسب المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس عن درجات الحرارة الصغرى ليلة الثلاثاء/الأربعاء.وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:- الدمام 12 درجة مئوية.- مكة المكرمة 23 درجة مئوية.- المدينة المنورة 16 درجة مئوية.- الرياض 10 درجات مئوية.- جدة 24 درجة مئوية.- أبها 12 درجة مئوية.- تبوك 7 درجات مئوية.- بريدة 11 درجة مئوية.- حائل 11 درجة مئوية.- الباحة 10 درجات مئوية.- عرعر 7 درجة مئوية.- سكاكا 7 درجات مئوية.- جازان 23 درجة مئوية.- نجران 9 درجات مئوية.- الخرج 9 درجة مئوية.- المجمعة 12 درجة مئوية.- وادي الدواسر 8 درجات مئوية.- الدوادمي 11 درجة مئوية.- شرورة 12 درجة مئوية.يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة، بما في ذلك الأجزاء الساحلية منهافي حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والرياضكذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف، كما لا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز-الظهر-علقان)