شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض تعزز جودة الطرق بأعمال صيانة شاملة في يناير والان نبدء بالتفاصيل

صيانة شاملة

الدمام - شريف احمد - تكثّف أمانة منطقة الرياض جهودها في رفع جودة الطرق من خلال أعمال صيانة شاملة نُفذت خلال شهر يناير 2025؛ بهدف تعزيز كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى السلامة المرورية.وشملت الأعمال تنفيذ 847.693 مترًا مربعًا من أعمال السفلتة، إلى جانب 757.916 مترًا مربعًا من أعمال الكشط، مما يعزز من جودة الطبقات الإسفلتية وامتثالها للمعايير الفنية.كما امتدت الأعمال إلى 77.562 مترًا مربعًا من غسل الدهانات، و104.019مترًا مربعًا من الدهانات الأرضية.وضمن العناية بمكونات الطريق، نُفذت أعمال صيانة تشمل 11.298 مترًا مربعًا من البردورات، بالإضافة إلى 2750 مترًا مربعًا من الأنترلوك، بما يسهم في تعزيز جودة الأرصفة والممرات الحضرية.وتُجسّد هذه الأعمال إستراتيجية أمانة منطقة الرياض الهادفة إلى رفع جودة الحياة وتقديم خدمات مميزة للسكان، من خلال تحسين البنية التحتية وتعزيز كفاءة شبكات الطرق وفق أعلى المعايير.