شكرا لقرائتكم خبر عن عبر أبشر.. خطوات إصدار سجل أسرة بدل تالف إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

خطوات تنفيذ الخدمة

تسجيل الدخول إلى موقع منصة أبشر اختيار الأحوال المدنية اختيار خدماتي اختیار خدمات سجل الأسرة اختيار طلب بدل تالف لسجل الأسرة



خدمات إلكترونية جديدة

الدمام - شريف احمد - توفر منصة أبشر، إصدار سجل أسرة بدل تالف إلكترونيًا، بكل سهولة.وتتيح الخدمة للمواطنين والمواطنات إصدار بدل تالف لسجل الأسرة إلكترونيًا، مع إمكانية توصيل الوثيقة إلى العنوان الوطني المسجل دون الحاجة لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية.كان المشرف على وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء د. صالح بن سعد المربع، دشّن أمس الاثنين، في نادي منسوبي الوزارة بالرياض، خدمات إلكترونية جديدة عبر منصة "أبشر" بالتعاون مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).وتشمل الخدمات الجديدة، طلب سجل الأسرة (بدل تالف وبدل مفقود)، وإصدار شهادات الميلاد والوفاة للأسر الحاضنة، مع إمكانية إصدار شهادة الوفاة عبر تطبيق "أبشر" للهواتف الذكية.