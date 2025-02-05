شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث تطورات الأوضاع الإقليمية مع ملك الأردن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع الإقليمية وتبادل وجهات النظر حول مستجدات الأحداث والمساعي المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار.
وأعرب الملك عن ترحيبه بما صدر عن المملكة من مواقف ثابتة وداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع الإقليمية وتبادل وجهات النظر حول مستجدات الأحداث والمساعي المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار.
وأعرب الملك عن ترحيبه بما صدر عن المملكة من مواقف ثابتة وداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.