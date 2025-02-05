شكرا لقرائتكم خبر عن على مستوى المملكة.. جازان تحصد الذهب والفضة في برنامج جسور التواصل والان نبدء بالتفاصيل

برنامج جسور التواصل

الدمام - شريف احمد - حصدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، المستويين الذهبي والفضي على مستوى المملكة في برنامج جسور التواصل للعام 1446هـ، الذي نفذته وزارة التعليم واستضافته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، بمشاركة 48 طالبًا وطالبة يمثلون 16 إدارة تعليمية عامة.وحقق المستوى الذهبي الطالب يحيى علي دغريري من مجمع الدغارير التعليمي، والطالب البدر عبدالقادر الحازمي من ثانوية الظبية، والطالب عائل حمد حكمي من متوسطة وثانوية المرابي، والطالب أمجد عبدالله الحازمي من ثانوية الظبية، والطالبة لين خالد إدريس من الثانوية الثالثة بأبوعريش، والطالبة رزان ناصر بشيري من الثانوية الأولى بصامطة.وحصدت المستوى الفضي الطالبة أصال محمد عقيلي من ثانوية خضيرة ضمد، والطالبة ميار عيسى جعفري من ثانوية بيش الثالثة.وقدم المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، ملهي بن حسن عقدي، التهنئة للطلبة الفائزين ومدارسهم وأسرهم، مؤكدًا أن الإنجاز يضاف إلى قائمة الإنجازات التي حققتها الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة على المستوى الوطني في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة ومتابعة سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه ووزير التعليم، الذين سخروا كافة الإمكانات المادية والمعنوية لبناء جيل من أبناء الوطن راسخ في العلم والثقافة ليكون أساسًا لاستمرار التفوق والإبداع في خدمة الوطن ومستقبله.يذكر أن برنامج جسور التواصل يهدف إلى تعزيز ثقافة الحوار في البيئة التعليمية من خلال تدريب الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية على مهارات الحوار والإلقاء الفعال في مختلف الموضوعات التربوية والاجتماعية والوطن.