شكرا لقرائتكم خبر اللجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية تعقد اجتماعها الـ22 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت اللجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمينة اجتماعها الثاني والعشرين بمقر الأمانة العامة في مدينة الرياض، يوم الثلاثاء الموافق​ 4 فبراير 2025، بمشاركة الدول الأعضاء في مجلس التعاون، والجمهورية اليمنية، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والأمانة العامة.

وترأس الاجتماع من جانب مجلس التعاون سعادة السفير حمد المشعان، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي في دولة الكويت -دولة الرئاسة- ومن الجانب اليمني، معالي الدكتور واعد باذيب، وزير التخطيط والتعاون الدولي.

وأوضح سعادة الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون، أن الاجتماع ناقش احتياجات الأمن الغذائي في اليمن، واستعرض عدداً من المشاريع العاجلة في القطاعات الأخرى ذات الأولوية، بعد دراستها من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، مؤكداً حرص مجلس التعاون على تعزيز الشراكة مع الجمهورية اليمنية والمنظمات الدولية لتنفيذ تلك المشاريع وتلبية الاحتياجات التنموية للشعب اليمني الشقيق.