شكرا لقرائتكم خبر "الصحة" تستدعي مدعي الطب البديل بعد نشره معلومات مغلوطة حول الجلطات من الزنجبيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استدعت وزارة الصحة أحد مدعي الطب البديل بعد نشره معلومات مغلوطة حول تسبب الزنجبيل في 80% من الجلطات، لاتخاذ الإجراءات النظامية وسماع أقواله تمهيدًا لإحالته للجهات المختصة، بعدما تبين أنه ليس مرخّصًا لمزاولة مهنة الطب أو الطب البديل والتكميلي في المملكة. ودعت الوزارة الجميع إلى تحري الدقة والمصداقية في نقل المعلومات الصحية والالتزام بنظام مزاولة المهن الصحية، وتأكد وسائل الإعلام من التصاريح والمتحدثين الصحيين قبل تقديمهم للجمهور حرصًا على عدم إرباك المجتمع أو التأثير في صحتهم بتلقي إرشادات غير دقيقة، حاثة المواطنين والمقيمين إلى استقاء المعلومات الصحية من المصادر الرسمية.

كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة" تستدعي مدعي الطب البديل بعد نشره معلومات مغلوطة حول الجلطات من الزنجبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.