"سعد عريج" ينال "الدكتوراه" في القيادة والسياسة التربوية

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محمد بن مسعود - الدمام - حصل الباحث "سعد بن عبدالله عريج"، من منسوبي إدارة التعليم بمنطقة عسير، على درجة الدكتوراه في القيادة والسياسة التربوية من جامعة الملك خالد.

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