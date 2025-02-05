ويأتي البرنامج، الذي يستمر حتى الـ 13 من شهر فبراير الحالي، في إطار التعاون الفني بين الهيئة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بحضور ومشاركة منظمة الصحة العالمية، واليونيسف، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
ويهدف البرنامج إلى تطوير قدرات المفتشين في رصد وضع السجون ومرافق التوقيف والاحتجاز، والتعاون مع الجهات المعنية لتطوير خطط ومنهجيات قابلة للتطبيق.
كانت هذه تفاصيل خبر برنامج تدريبي لمفتشي حقوق الإنسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.