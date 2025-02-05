برنامج تدريبي لمفتشي حقوق الإنسان

نظمت هيئة حقوق الإنسان، أمس، برنامجًا تدريبيًا لتطوير مهارات العاملين المفتشين من وكالة الحماية بالهيئة والمكلفين بزيارة السجون وتفتيشها، وذلك بحسب الصلاحيات المناطة بالهيئة وفقًا لتنظيمها.

ويأتي البرنامج، الذي يستمر حتى الـ 13 من شهر فبراير الحالي، في إطار التعاون الفني بين الهيئة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بحضور ومشاركة منظمة الصحة العالمية، واليونيسف، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ويهدف البرنامج إلى تطوير قدرات المفتشين في رصد وضع السجون ومرافق التوقيف والاحتجاز، والتعاون مع الجهات المعنية لتطوير خطط ومنهجيات قابلة للتطبيق.