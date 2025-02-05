الملتقى الزراعي بالمدينة يواصل أعماله لتعزيز الاستدامة

يواصل الملتقى الزراعي بالمدينة المنورة، الذي تنظمه جمعية التنمية الزراعية بالمدينة المنورة، أعماله في يومه الثاني، وسط إقبال واسع من المزارعين والمستثمرين، حيث يهدف إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي وزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الزراعية بالمدينة المهندس عبد الله أبو النصر أن الملتقى يعكس تنامي الوعي بأهمية القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن الجمعية، بالتعاون مع المركز الوطني للنخيل والتمور، حرصت على تقديم ورش عمل وجلسات توعوية لدعم المزارعين وتعظيم الاستفادة من المبادرات المتاحة.

وأضاف أن القطاع الزراعي يساهم حاليًا بأكثر من 100 مليار ريال في الاقتصاد الوطني، مع استهداف رفع هذه النسبة إلى 130 مليار ريال، مشددًا على أن الملتقى يشجع رواد الأعمال الشباب على الاستثمار في الصناعات التحويلية والتقنيات الزراعية الحديثة، كما يسعى إلى فتح آفاق الاستثمار الدولي عبر توفير محتوى إرشادي متعدد اللغات لضمان تطبيق أفضل الممارسات الزراعية.