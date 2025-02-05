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الملتقى الزراعي بالمدينة يواصل أعماله لتعزيز الاستدامة

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الملتقى الزراعي بالمدينة يواصل أعماله لتعزيز الاستدامة

يواصل الملتقى الزراعي بالمدينة المنورة، الذي تنظمه جمعية التنمية الزراعية بالمدينة المنورة، أعماله في يومه الثاني، وسط إقبال واسع من المزارعين والمستثمرين، حيث يهدف إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي وزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الزراعية بالمدينة المهندس عبد الله أبو النصر أن الملتقى يعكس تنامي الوعي بأهمية القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن الجمعية، بالتعاون مع المركز الوطني للنخيل والتمور، حرصت على تقديم ورش عمل وجلسات توعوية لدعم المزارعين وتعظيم الاستفادة من المبادرات المتاحة.

وأضاف أن القطاع الزراعي يساهم حاليًا بأكثر من 100 مليار ريال في الاقتصاد الوطني، مع استهداف رفع هذه النسبة إلى 130 مليار ريال، مشددًا على أن الملتقى يشجع رواد الأعمال الشباب على الاستثمار في الصناعات التحويلية والتقنيات الزراعية الحديثة، كما يسعى إلى فتح آفاق الاستثمار الدولي عبر توفير محتوى إرشادي متعدد اللغات لضمان تطبيق أفضل الممارسات الزراعية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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