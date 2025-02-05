شرطة تبوك تقبض على اليمني عمار سعيد لتحرشه بامرأة

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برنامج وطني لتقويم التدريب
أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب البرنامج الوطني لتقويم التدريب، الذي يهدف إلى تحسين جودة وكفاءة التدريب في المملكة، وذلك ضمن...
مبادرة للتعريف بكنوز الريف السعودي
تنطلق، الخميس، فعالية «شتانا ريفي» التي ينظمها برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف السعودية»، في المدينة المنورة،...
رفع مستوى السلامة بطريق الحقو - الريث
يُعد طريق (الحقو/الريث) من أبرز الطرق في منطقة جازان، ويربط بين محافظة الريث وبقية محافظات منطقة جازان، بطول 54 كم، وبمسارين في كل...
إطلاق إستراتيجية وهوية ديوان المحاسبة وتفعيل منصة شامل 2.0
أطلق رئيس الديوان العام للمحاسبة، الدكتور حسام العنقري، اليوم، الإستراتيجية المحدثة للديوان العام للمحاسبة وهويته الجديدة،...
ورش عمل لتأهيل قادة التطوع
نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، عددًا من ورش العمل التأهيلية لقادة الفرق التطوعية البالغ عددهم 30 قائدًا لأكثر من 500...
برنامج تدريبي لمفتشي حقوق الإنسان
نظمت هيئة حقوق الإنسان، أمس، برنامجًا تدريبيًا لتطوير مهارات العاملين المفتشين من وكالة الحماية بالهيئة والمكلفين بزيارة السجون...
جلطات الزنجبيل تستنفر الصحة وتحيل مدعي الطب البديل للجهات المختصة
استدعت وزارة الصحة أحد مدعي الطب البديل بعد نشره معلومات مغلوطة حول تسبب الزنجبيل في 80% من الجلطات، لاتخاذ الإجراءات النظامية وسماع...
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