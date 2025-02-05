شرطة تبوك تقبض على اليمني عمار سعيد لتحرشه بامرأة

برنامج وطني لتقويم التدريب أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب البرنامج الوطني لتقويم التدريب، الذي يهدف إلى تحسين جودة وكفاءة التدريب في المملكة، وذلك ضمن... الرياض: الرياض: دوت الخليج 06 شعبان 1446 هـ 06 شعبان 1446 هـ مبادرة للتعريف بكنوز الريف السعودي تنطلق، الخميس، فعالية «شتانا ريفي» التي ينظمها برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف السعودية»، في المدينة المنورة،... المدينة المنورة: دوت الخليج المدينة المنورة: دوت الخليج 06 شعبان 1446 هـ 06 شعبان 1446 هـ رفع مستوى السلامة بطريق الحقو - الريث يُعد طريق (الحقو/الريث) من أبرز الطرق في منطقة جازان، ويربط بين محافظة الريث وبقية محافظات منطقة جازان، بطول 54 كم، وبمسارين في كل... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 06 شعبان 1446 هـ 06 شعبان 1446 هـ إطلاق إستراتيجية وهوية ديوان المحاسبة وتفعيل منصة شامل 2.0 أطلق رئيس الديوان العام للمحاسبة، الدكتور حسام العنقري، اليوم، الإستراتيجية المحدثة للديوان العام للمحاسبة وهويته الجديدة،... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 06 شعبان 1446 هـ 06 شعبان 1446 هـ ورش عمل لتأهيل قادة التطوع نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، عددًا من ورش العمل التأهيلية لقادة الفرق التطوعية البالغ عددهم 30 قائدًا لأكثر من 500... مكة المكرمة: دوت الخليج مكة المكرمة: دوت الخليج 06 شعبان 1446 هـ 06 شعبان 1446 هـ برنامج تدريبي لمفتشي حقوق الإنسان نظمت هيئة حقوق الإنسان، أمس، برنامجًا تدريبيًا لتطوير مهارات العاملين المفتشين من وكالة الحماية بالهيئة والمكلفين بزيارة السجون... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 06 شعبان 1446 هـ 06 شعبان 1446 هـ جلطات الزنجبيل تستنفر الصحة وتحيل مدعي الطب البديل للجهات المختصة استدعت وزارة الصحة أحد مدعي الطب البديل بعد نشره معلومات مغلوطة حول تسبب الزنجبيل في 80% من الجلطات، لاتخاذ الإجراءات النظامية وسماع... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 06 شعبان 1446 هـ 06 شعبان 1446 هـ

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