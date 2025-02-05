اخبار السعوديه

شرطة تبوك تقبض على اليمني عمار سعيد لتحرشه بامرأة

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برنامج وطني لتقويم التدريب

أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب البرنامج الوطني لتقويم التدريب، الذي يهدف إلى تحسين جودة وكفاءة التدريب في المملكة، وذلك ضمن...

57b966d3ab.jpgالرياض:
8790834bdb.jpg06 شعبان 1446 هـ

مبادرة للتعريف بكنوز الريف السعودي

تنطلق، الخميس، فعالية «شتانا ريفي» التي ينظمها برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف »، في المدينة المنورة،...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: دوت الخليج
icon-clock.png06 شعبان 1446 هـ

رفع مستوى السلامة بطريق الحقو - الريث

يُعد طريق (الحقو/الريث) من أبرز الطرق في منطقة جازان، ويربط بين محافظة الريث وبقية محافظات منطقة جازان، بطول 54 كم، وبمسارين في كل...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png06 شعبان 1446 هـ

إطلاق إستراتيجية وهوية ديوان المحاسبة وتفعيل منصة شامل 2.0

أطلق رئيس الديوان العام للمحاسبة، الدكتور حسام العنقري، اليوم، الإستراتيجية المحدثة للديوان العام للمحاسبة وهويته الجديدة،...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png06 شعبان 1446 هـ

ورش عمل لتأهيل قادة التطوع

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، عددًا من ورش العمل التأهيلية لقادة الفرق التطوعية البالغ عددهم 30 قائدًا لأكثر من 500...

icon-byline.pngمكة المكرمة: دوت الخليج
icon-clock.png06 شعبان 1446 هـ

برنامج تدريبي لمفتشي حقوق الإنسان

نظمت هيئة حقوق الإنسان، أمس، برنامجًا تدريبيًا لتطوير مهارات العاملين المفتشين من وكالة الحماية بالهيئة والمكلفين بزيارة السجون...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png06 شعبان 1446 هـ

جلطات الزنجبيل تستنفر الصحة وتحيل مدعي الطب البديل للجهات المختصة

استدعت وزارة الصحة أحد مدعي الطب البديل بعد نشره معلومات مغلوطة حول تسبب الزنجبيل في 80% من الجلطات، لاتخاذ الإجراءات النظامية وسماع...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png06 شعبان 1446 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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